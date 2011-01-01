La corruption est un problème de longue date au Congo-Kinshasa et au Congo-Brazzaville. Selon l'indice de perception de la corruption 2021 de Transparency International, le Congo-Kinshasa s'est classé 170e sur 180 pays évalués et le Congo-Brazzaville 165e. Ces classements suggèrent que la corruption est perçue comme un problème important dans les deux pays.





Cela étant dit, il est devenu très difficile pour les citoyens de ces deux pays de pouvoir travailler sur des projets familiaux ou professionnels lorsqu'ils sont à l'étranger.





i3 Community (Integrity Integrated Institute) vous offre un cadre idéal d'intégrité, de présence et d'assistance pour vous aider à mener à bien vos projets.